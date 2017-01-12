Байден: США не применят ядерное оружие первыми

США вряд ли сегодня окажутся в ситуации, когда им придется первыми применить ядерное оружие. Такое мнение, выступая в вашингтонском Фонде Карнеги для содействия всеобщему миру, выразил вице-президент страны Джозеф Байден.

«Учитывая все наши неядерные средства и природу сегодняшних угроз, сложно представить себе правдоподобный сценарий, при котором применение Соединенными Штатами ядерного оружия первыми окажется необходимым шагом и будет иметь смысл», — сказал он.

Вице-президент отметил, что на данный момент США являются участниками 22 международных соглашений о невоенном использовании ядерных материалов.

Байден также упомянул о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), который был подписан президентами России и США 8 апреля 2010 года в Праге. По его словам, это стало «самым амбициозным соглашением в сфере контроля за вооружениями».

«Это не вопрос доверия или доброй воли. Это вопрос стратегической стабильности и большей открытости между двумя крупнейшими ядерными сверхдержавами», — подчеркнул политик, отметив, что значение данного договора лишь возросло на фоне ухудшения российско-американских отношений.

Вице-президент утверждал, что с 2009 года «США утилизировали 2226 ядерных боеголовок», на вооружении сейчас стоят 4018 зарядов, еще 2800 будут скоро уничтожены.

Байден также упрекнул Россию в том, что она якобы «отказалась вести переговоры насчет дополнительного сокращения развернутых и неразвернутых арсеналов». При этом, отметил он, «в следующем году объем стратегических ядерных вооружений наших стран сократится до самого низкого за последние шесть десятилетий уровня».