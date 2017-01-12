 

Пакистанские дзюдоисты не приедут на Исламские игры в Баку

 

Пакистанские дзюдоисты не будут участвовать в IV Исламских играх солидарности в Баку в этом году. Как сообщает Report, Олимпийская ассоциация Пакистана (POA) не включила дзюдоистов в состав команды из 200 человек.

Причиной этому стали разногласия по некоторым вопросам между РОА и Федерацией дзюдо Пакистана (PJF). Ассоциация утверждает, что PJF не выполнила законные требования на прошлогодних выборах. Несмотря на то, что Пакистан имеет шансы на медали в дзюдо.

В настоящее время страна находится на 9-м месте среди 22 исламских государств Азии и на 12-м месте среди всех исламских государств в мире. Среди 4 мужчин и 4 женщин, предложенных для участия в Исламских играх солидарности, есть и Шах Гусейн (100 кг), участвовавший в летних Олимпийских играх в Рио. 

Наряду с этим, правительство Пакистана хочет участия спортсменов в Играх в Баку в максимальном количестве. Страна будет представлена в таких видах спорта, как атлетика, баскетбол, бокс, гандбол, каратэ, стрельба, плавание, настольный теннис, таэквондо, теннис, волейбол, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба, ушу. Сделано обращение руководству страны для финансирования команды из 200 человек.  

Отметим, что IV Исламские игры солидарности пройдут 12-22 мая.

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