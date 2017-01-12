Азербайджанец попался на грабеже дома в российской деревне

Уроженец Азербайджана задержан по подозрению в совершении кражи из частного дома в деревне Волково Одинцовского района, сообщают российские СМИ.

Во вторник, 10 января, в дежурную часть поступило заявление от жительницы Москвы. Женщина сообщила, что неизвестные проникли в ее загородный дом в деревне Волково и похитили личные вещи. Пострадавшая оценила ущерб в 9 тыс. руб.

Полицейские задержали 24-летнего уроженца Азербайджана. В отношении него завели уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража с незаконным проникновением в жилище». Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный данной статьей, — 6 лет.