Житель Дагестана попытался отправить своего осла в Москву на Курский вокзал на рейсовом автобусе. Соответствующий видеоролик опубликовали СМИ.

Мужчина, держа животное на руках, уговаривал водителя взять непарнокопытное в багажный отсек, приводя аргументы, что животное смирное и влезет в отсек вместе с прочим багажом. Остальные пассажиры смеялись и задавали провокационные вопросы, например - есть ли у ослика паспорт, пишет Лайф.

В результате водитель все же отказал хозяину ушастого, и мужчине пришлось возвратить животное в багажник машины "ВАЗ". В заключение снимающий видео пообещал, что в следующий рейс ослика обязательно возьмут.