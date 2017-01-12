Азербайджанцы учили узбеков борьбе с кибератаками

Два десятка узбекских госслужащих прошли обучение навыкам кибернетической безопасности в ходе двухдневного семинара в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства США в республике.

Курсы провели международные эксперты из Азербайджана, Германии, Португалии, Польши, Украины и США. Обучающие занятия были организованы Европейским центром исследования безопасности имени Джорджа Маршалла при поддержке посольств США и Германии в Узбекистане.

В ходе семинара эксперты провели презентации своих работ, а также представили рекомендации, направленные на укрепление и администрирование общественной политики коммуникаций и защиты инфраструктуры интернета от киберугроз.