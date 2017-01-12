В Баку погибли два пешехода

В Баку автомобили насмерть сбили двух пешеходов. Как сообщает пресс-служба МВД, 11 января в поселке Локбатан Гарадагского района житель Баку Этигад Керимов, управляя автомобилем ГАЗ-2410, сбил переходящего дорогу жителя поселка Рагима Гусейнова. Р.Гусейнов скончался в больнице.

Другое ДТП произошло на улице М.Араза в Наримановском районе Баку. Житель Баку Рза Балайзаде, управляя автомобилем Mercedes, сбил переходящего дорогу жителя столицы Джасарета Исаева. От полученных травм Дж.Исаев скончался на месте происшествия.