Керри напоследок прилетел в Грузию

Госсекретарь США Джон Керри посетил Грузию с краткосрочным визитом. Его самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту.

Как сообщает «Фронт Ньюс» со ссылкой на МИД Грузии, глава Госдепа провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

«В ходе беседы стороны еще раз отметили важное значение стратегического партнерства Грузия-США. Первый заместитель министра иностранных дел поблагодарил правительство США за поддержку Грузии и лично Джона Керри за вклад в углубление двусторонних грузино-американских отношений», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны американский дипломат отметил впечатляющий прогресс Грузии на пути демократического развития. Госсекретарь США еще раз подчеркнул важную роль Грузии в регионе.