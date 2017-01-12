 

Синоптики обещают дожди

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет пасмурно, местами ожидаются осадки. Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, во второй половине дня южный ветер перейдет в умеренный северо-западный, ближе к вечеру усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-4 градуса тепла, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман, в отдельных северных и восточных районах прогнозируются осадки. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

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