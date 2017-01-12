Грузия стала на шаг ближе к Европе

Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил в четверг соглашение между ассамблеей и Советом Евросоюза об отмене визового режима для граждан Грузии, передает РИА Новости.

За проголосовали 42 члена парламентского комитета, против — 2.

В начале декабря представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.

Введение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили также в декабре.

После одобрения комитетом ЕП по гражданским свободам перехода ЕС на безвизовый режим с Грузией данное решение предстоит утвердить Европарламенту как институту. Ожидается, что это также произойдет в январе.

На письменный запрос РИА Новости относительно того, когда конкретно можно ожидать отмены визового режима для Грузии, докладчица Европарламента по данному вопросу Мария Габриэль не ответила.