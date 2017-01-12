Россия перебросила новые самолеты в Сирию

Россия перебросила в Сирию дополнительные силы ударной авиации. Как передает Lenta.ru, об этом каналу Fox News рассказали два источника в руководстве Пентагона.

«Русские говорят, что выводят войска, однако этому нет никаких свидетельств. Напротив, там появляются новые силы», — заявил один из собеседников.

По словам источников, 9 января на аэродром Хмеймим прибыли четыре штурмовика Су-25. В одном из микроблогов в Twitter, освещающих действия сирийских правительственных войск, появилось сообщение о том, что 10 января на Хмеймим прибыли еще четыре штурмовика Су-25.