Австрия обещает урегулировать конфликты на пространстве ОБСЕ

Одним из основных приоритетов Австрии в ОБСЕ станет коллективная работа в сфере безопасности во избежание эскалации конфликтов на территории организации, об этом сегодня в Вене заявил глава МИД Австрии Себастиан Курц, повторяя ранее оглашенные приоритеты его страны во время предстоящего председательства в ОБСЕ.

По словам дипломата, мир сегодня демонстрирует нестабильность и рост недоверия.

"Усилия Австрии в период председательства в ОБСЕ будут направлены на восстановление доверия, мы будем бороться с радикализмом и терроризмом, являющимися основной угрозой всему нашему обществу", - сказал министр.

По его словам, от успеха председательства и предстоящей деятельности Австрии в ОБСЕ будет зависеть стабильность и безопасность всех людей, проживающих на европейском пространстве. Министр также поблагодарил Германию за проделанную, в прошлом году, работу.

Австрия приняла эстафету председательства в ОБСЕ у Германии с 1 января 2017 года.