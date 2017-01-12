 

Австрия обещает урегулировать конфликты на пространстве ОБСЕ

 

Одним из основных приоритетов Австрии в ОБСЕ станет коллективная работа в сфере безопасности во избежание эскалации конфликтов на территории организации, об этом сегодня в Вене заявил глава МИД Австрии Себастиан Курц, повторяя ранее оглашенные приоритеты его страны во время предстоящего председательства в ОБСЕ.

По словам дипломата, мир сегодня демонстрирует нестабильность и рост недоверия.

"Усилия Австрии в период председательства в ОБСЕ будут направлены на восстановление доверия, мы будем бороться с радикализмом и терроризмом, являющимися основной угрозой всему нашему обществу", - сказал министр.

По его словам, от успеха председательства и предстоящей деятельности Австрии в ОБСЕ будет зависеть стабильность и безопасность всех людей, проживающих на европейском пространстве. Министр также поблагодарил Германию за проделанную, в прошлом году, работу.

Австрия приняла эстафету председательства в ОБСЕ у Германии с 1 января 2017 года.

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