Гуантанамо, военно-морская база США на Кубе, печально известная еще и как тюрьма, до сих пор действует. И в ней сейчас находится, по выражению американской газеты Miami Herald, целая «коллекция пленников», захваченных по всему земному шару — от Азербайджана до Кении, от Таиланда до Турции.

Прошло 15 лет с тех пор, как морские пехотинцы США открыли лагерь Camp X-Ray, куда были доставлены по воздуху из Афганистана 20 человек в оранжевых комбинезонах. После января 2002 года через Camp X-Ray прошло много людей – свыше 725. И многие еще там остаются. Правда, поменялось название места заключения. С весны 2002 года это Camp Delta, лагерь, известный как тюрьма Гуантанамо.

Кстати, на данный момент из тех 20 первых заключенных в Camp Delta осталось только двое. Всего же на данный момент в Гуантанамо содержатся 55 человек.

«Там только мусульмане, нет ни одного американца, каждый третий не является арабом. Кроме того, только 10 из оставшихся 55 заключенных были взяты в плен в Афганистане», — говорится в специальном расследовании Miami Herald. В нем говорится и о человеке, которого задержали в Баку, но об этом чуть ниже.

Как выясняется, многие узники до попадания в Гуантанамо некоторое время находились в секретных тюрьмах ЦРУ. Недавно, кстати, haqqin.az сообщал, что с 2001 по 2006 год ЦРУ допрашивало подозреваемых в терроризме и на территории Азербайджана. Об этом говорилось в статье политического обозревателя Теда Ралла, опубликованной в издании aNewDomain.

Автор утверждал, что такие же тайные тюрьмы ЦРУ функционировали в Армении, Грузии, Казахстане и ряде восточноевропейских стран. По информации Теда Ралла, после 2006 года ЦРУ вывезло всех своих тайных заключенных в Гуантанамо.

Как отмечает Miami Herald, администрация Буша открыла тюрьму, начав с двадцатки «худших из худших» пленников, доставленных из Афганистана 11 января 2002 года – через четыре месяца после теракта 11 сентября в США.

«Многие из них не были захвачены в ходе перестрелок с американскими силами», — отмечает профессор Колумбийской школы права Мэтью Ваксман.

«Обе администрации — Буша и Обамы — «использовали очень широкое понимание термина «поле боя», — говорит Ваксман. Это «поле боя» простиралось далеко от «места, где американские военные силы активно участвуют в боевых действиях. И границы никогда не были четко определены.

Думаю, термин «поле боя» может означать совершенно разное для разных людей, — говорит Ваксман. — И я понятия не имею, что это значит для Дональда Трампа».

А теперь о том, кто это — узник Гуантанамо, задержанный в Азербайджане. И самое главное, как же это произошло?

Из досье, собранного газетой Miami Herald, следует, что речь идет об Ахмеде Хаза аль-Дарби, подданном Саудовской Аравии. Он был арестован в Баку при весьма примечательных обстоятельствах.

В июне 2002 года аль-Дарби вылетел из города Босассо (Сомали) в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) (было еще краткосрочное приземление в Джибути).

Задержанный утверждал, что его остановила полиция ОАЭ, поставив под сомнение подлинность его паспорта. Тем не менее, аль-Дарби, оставшись в аэропорту, смог вылететь в Азербайджан. В Баку же он был остановлен таможенниками, которые обнаружили у него 150 фальшивых долларов, а затем арестовали его. У аль-Дарби также обнаружили две банковские карты, саудовский паспорт, билет, различные распечатки от телефонных компаний и т.д.

Аль-Дарби, 1975 года рождения, был доставлен в Гуантанамо 5 августа 2002 года. Причины для его отправки в эту тюрьму (цитата): источник может предоставить информацию о деятельности «Аль-Каиды».

Остается только догадываться, где он находился с июня по август 2002 года. И как вообще в итоге аль-Дарби оказался в Гуантанамо.