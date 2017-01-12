 

Facebook создаст технологию чтения мыслей

 

Facebook займется разработкой нейрокомпьютерных технологий, с помощью которых можно будет читать и передавать мысли. Об этом основатель и глава соцсети Марк Цукерберг рассказал во время очередной сессии вопросов и ответов, сообщает Business Insider.

«Я думаю, однажды мы будем в состоянии посылать друг другу мысли с помощью технологий. Вы просто подумаете о чем-то, и ваши друзья немедленно смогут это почувствовать», — отметил он.

В середине 2016 года Facebook сформировал секретное исследовательское подразделение Building 8, которое, по слухам, занимается разработкой технологий для передачи мыслей с помощью компьютеров. Сотрудники Building 8 должны иметь опыт работы с «нейровизуализацией» и «электрофизиологическими данными».

На позицию инженера нейрокомпьютерных технологий подразделению требуется доктор наук по нейробиологии, а в описании другой вакансии указано, что соискатель должен быть специалистом по разработке «алгоритмов обработки аудиосигналов» для создания «коммуникационной вычислительной платформы будущего».

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