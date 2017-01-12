 

«Грузия капитулировала, несмотря на помощь Азербайджана» Гнев оппозиции

Автор: Отдел информации 

Грузинская оппозиция жестко раскритиковала правительство из-за газового соглашения с «Газпромом». В основной оппозиционной силе Грузии – партии «Единое национальное движение» (ЕНД) договор с «Газпромом» назвали «предательским» и «капитулянтским», пишут грузинские СМИ.

По мнению депутата парламента от ЕНД Серги Капанадзе, этот договор означает потерю Грузией рычага, существующего в отношениях с Россией. «Правительство дает России еще один инструмент для давления на Грузию», — уверен депутат.

«Заключение договора с Россией по транзиту газа является капитулянтским действием, это преступление. Нет никаких оснований для оформления соглашения в таком виде», — заявил журналистам депутат от ЕНД, экономист Роман Гоциридзе.

«15 лет договор по транзиту действовал в интересах страны, «Газпром» не сумел изменить соглашение даже в тяжелый для нас период.  Сегодняшнее решение означает, что правительство Грузии находится под влиянием России. Это также значит, что у них есть личный интерес. Рано или поздно об этом всем станет известно», — сказал Гоциридзе.

По его словам, «все аргументы, которые в прошлом году были использованы правительством для оправдания уступок «Газпрому», исчерпаны».

«Международный консорциум «Шахдениз» выделил Грузии дополнительно 500 миллионов кубометров газа и дал нам право на их проведение через газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум. Несмотря на это, правительство капитулировало», — отмечает депутат, указывая на то, что в период переговоров с «Газпромом» Азербайджан пошел на уступки грузинской стороне и увеличил поставки газа в Грузию.

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