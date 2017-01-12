Акиф Човдаров: «Наши сотрудники потребовали у него 500 тысяч… я сбавил на 40%»

В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание судебного процесса по делу генерала МНБ Акифа Човдарова и бывших его подчиненных. Как сообщает из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, были рассмотрены эпизоды с потерпевшими по делу бывшими главами муниципалитетов Ильхамом Халиловым и Эльманом Салмановым.

Ильхам Халилов был избран на должность главы Баладжарского муниципалитета в 2004 году. А в 2008-м, как он показал на суде, его друг, бывший начальник полиции Адиль Ягубов, сообщил ему, что Акиф Човдаров хочет встретиться с ним. К тому времени Ягубов, выйдя на пенсию, стал заведовать теплицами генерала в Масазыре.

Когда глава муниципалитета пришел в административное здание МНБ, Акиф Човдаров без обиняков предложил ему принести 100 тысяч манатов от себя, а заодно захватить еще 150 тысяч у главы муниципалитета Бинагади Эльмана Салманова. В противном случае генерал пригрозил надеть на головы обоих черные мешки и препроводить их в камеру, как это уже случилось с задержанным ранее главой муниципалитета поселка Расулзаде.

По словам Ильхама Халилова, через несколько дней после этой встречи с Човдаровым ему позвонил Эльман Салманов, сообщив, что смог собрать всего 90 тысяч манатов. Ильхам Халилов тоже не нашел всех денег, а потому, забрав у Салманова 90 тысяч и доложив к ним еще 50 тысяч своих, передал получившуюся сумму в 140 тысяч манатов генеральскому водителю Нурхану.

Через несколько дней Халилову вновь позвонил Ягубов и поинтересовался, когда он принесет остальное. Через месяц муниципальные чиновники, все же изыскав недостающие 110 тысяч манатов, через А.Ягубова передали их Човдарову.

После этих событий прошло шесть лет, все уже стало забываться, как вдруг в 2014-м Човдаров снова вспомнил о них. В этот раз генерал МНБ приказал главе муниципалитета оформить на имя Адиля Ягубова 10 гектаров земли в поселке Масазыр. А так как эта земля находилась на балансе муниципалитета Бинагади, пришлось привлечь к этому уже бывшего главу муниципалитета Эльмана Салманова. Халилову удалось убедить товарища по несчастью подписать документы задним числом, отметив их 2007 годом, и тем самым передать немалый участок земли в собственность Ягубова, как того и требовал Човдаров.

Но и этого генералу было мало. Он предложил присовокупить к документам на землю 10 тысяч манатов, которые ушли у него на оформление участка, плюс еще 10 тысяч на благоустройство. Пришлось выполнить и это, но не сразу – собирали деньги по родным и знакомым.

«Ты что, издеваешься надо мной?! Не боишься генерала? Плохо ты меня знаешь! За то, что опоздал с деньгами, ты должен мне уже не 20, а 120 тысяч!» - заявил Човдаров.

Ну а потом вновь подключился Адиль Ягубов, постоянно названивая и требуя от чиновника названную генералом сумму. В конце концов главе муниципалитета все же удалось договориться с рэкетирами из МНБ, что он даст 80 тысяч манатов, а оставшуюся часть возместит земельным участком.

Отвечая на заседании суда на вопрос адвокатов Човдарова, Ильхам Халилов уточнил, что встречался с генералом на четвертом этаже административного здания МНБ. Не согласный с этим подсудимый с разрешения судьи поднялся и начал обвинять потерпевшего во лжи.

«Все, что здесь рассказывает этот человек, – ложь! Знаю, почему он говорит, что встречался со мной на четвертом этаже. Сам я в то время работал на первом этаже, а у Ильхама были проблемы с другим нашим управлением, которое располагалось на четвертом этаже. Сотрудники того подразделения запросили у него 500 тысяч. Тогда Адиль Ягубов попросил меня помочь другу, и я позвонил и сбавил цену на 40 процентов. Ильхам дал им тогда 300 тысяч, потому он и запомнил четвертый этаж. Я же не брал у него ни копейки», — заявил А.Човдаров.

После этого разгневанный Човдаров принялся всячески оскорблять Халилова. «Будь мужиком! Нельзя так клеветать, ог***ш!» — орал он на потерпевшего.

Другой потерпевший по этому эпизоду, бывший глава Бинагадинского муниципалитета Эльман Салманов, заявил, что ему никто из МНБ не звонил, а о том, что он должен дать 150 тысяч Човдарову, узнал от Ильхама Халилова.

«Я решил, что, раз требуют, надо дать. Пришлось продать Range Rover моего племянника Закира Салманзаде за 90 тысяч манатов и передать эти деньги Халилову. Потом моя жена продала свои ювелирные украшения, и я передал еще 60 тысяч, опять же Халилову», — показал потерпевший.

После этого между ним и обвиняемым А.Човдаровым состоялся небольшой диалог.

«Мы оба знаем, кто тебе помог стать главой муниципалитета, не буду называть имени… Но как получилось, что у тебя вымогают 150 тысяч и ты ничего не сказал Гаджи. Чего же ты не сообщил ему, что я требую от тебя такие деньги? Он меня хорошо знает, разобрались бы», — попенял Салманову А.Човдаров.

«Сумма была не такой уж большой. Я подумал, что мне лучше будет просто заплатить», — ответил потерпевший.

Один из адвокатов Човдарова спросил у Э.Салманова, не считает ли он, что Ильхам Халилов просто присвоил его деньги и ничего не передал А.Човдарову. Э.Салманов ответил, что не думает, что это так.

После этого свои показания дали жена и племянник Эльмана Салманова, подтвердившие его показания.

Допрошенный водитель А.Човдарова Н.Атакишиев заявил, что ничего не знает о деньгах, которые передавал Ильхам Халилов.

Бывший полковник-лейтенант полиции Адиль Ягубов внес свою лепту, сказав на суде, что давно знает и Човдарова, и Халилова, которые дружили между собой и часто виделись друг с другом.

«Халилов до сих пор должен мне 30 тысяч долларов. Если бы, как он говорит, передавал через меня деньги Човдарову, то я бы, наверное, оставил их себе в счет его долга», — заявил А.Ягубов.

Свои показания дал и зять А.Човдарова — Ровшан Гасымов. Он заявил, что в 2014 году хотел купить у И.Халилова шесть соток земли.

«Но потом я узнал, что на этом участке много больших деревьев. Это меня не устраивало, и я отказался от участка. Тем не менее И.Халилов успел оформить его на мое имя. Когда моего тестя арестовали, И.Халилов позвонил мне и попросил вернуть документы на этот участок, что я и сделал», — объяснил зять генерала.

Прошедшее судебное заседание запомнилось еще и тем, что между гособвинителем и адвокатами Човдарова произошел очередной конфликт. Выйти ситуации из-под контроля помешало своевременное вмешательство судьи Габиба Гасанова.

Очередное заседание суда состоится 16 января.