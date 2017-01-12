 

Джон Маккейн: «С Россией можно говорить лишь с позиции силы»

 

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своими антироссийскими заявлениями, не верит в перезагрузку отношений между США и РФ при Дональде Трампе и считает необходимым говорить с Москвой с позиции силы, передает ТАСС.

Такое мнение он высказал в интервью немецкой медиакомпании Deutsche Welle, выдержки из которого сегодня опубликованы на ее русскоязычном сайте.

«Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным», - сказал Маккейн.

Единственной возможностью выстраивания отношений США с Россией он видит возвращение к принципам Рональда Рейгана - «достижение мира через силу».

Маккейн также отметил, что у него «нет никаких сомнений» в участии России в хакерских атаках во время предвыборной гонки в США. Одновременно он признал необходимость диалога с российским руководством, но опять-таки заметил, что это нужно делать «только с позиции силы».

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