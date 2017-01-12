Песков: «В Москве надеются, что Путин и Трамп поладят»

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Вашингтон или поладят, или нет. По словам представителя Кремля, российский лидер демонстрирует готовность уважать партнеров России, однако уважение может быть только взаимным, сообщает Life.ru.

«Поэтому взаимного уважения в наших отношениях должно быть гораздо больше. Действительно в Москве надеются, что наши президенты поладят. По крайней мере, Трамп говорил о готовности вести диалог, это не значит готовность согласиться во всем друг с другом, и в Москве этого не ожидают», - сказал Песков.

Накануне вечером во время своей первой пресс-конференции в Нью-Йорке Трамп заявил, что никакой перезагрузки отношений с Россией не будет.