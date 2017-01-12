 

Песков: «В Москве надеются, что Путин и Трамп поладят»

 

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Вашингтон или поладят, или нет. По словам представителя Кремля, российский лидер демонстрирует готовность уважать партнеров России, однако уважение может быть только взаимным, сообщает Life.ru.

«Поэтому взаимного уважения в наших отношениях должно быть гораздо больше. Действительно в Москве надеются, что наши президенты поладят. По крайней мере, Трамп говорил о готовности вести диалог, это не значит готовность согласиться во всем друг с другом, и в Москве этого не ожидают», - сказал Песков.

Накануне вечером во время своей первой пресс-конференции в Нью-Йорке Трамп заявил, что никакой перезагрузки отношений с Россией не будет.

142 просмотров


Старости
Турция не признает дипломы университета «Кавказ»
Турция не признает дипломы университета «Кавказ»
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
13 Янв 8° / 5°
14 Янв 7° / 3°
15 Янв 9° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8809 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN


Новостная лента

Сын Рахмона стал мэром Душанбе
Брейвик пожаловался на одиночество
Песков: «В Москве надеются, что Путин и Трамп поладят»
Экстремальное представление в Индии закончилось трагедией видео
Джон Маккейн: «С Россией можно говорить лишь с позиции силы»
Акиф Човдаров: «Наши сотрудники потребовали у него 500 тысяч… я сбавил на 40%»
«Грузия капитулировала, несмотря на помощь Азербайджана» Гнев оппозиции
Бывшего командующего ВМС Азербайджана могут осудить на 13 лет
Facebook создаст технологию чтения мыслей
Инвестируй в Турцию — получи гражданство
Как аль-Дарби из Баку попал в тюрьму Гуантанамо американские источники
18-летний пастух повесился в Нефтчале
Австрия обещает урегулировать конфликты на пространстве ОБСЕ
Россия перебросила новые самолеты в Сирию
Грузия стала на шаг ближе к Европе
В Ереване закроется офис ОБСЕ
Синоптики обещают дожди
Керри напоследок прилетел в Грузию
AZAL закрыл авиарейс Баку — Гянджа
Турция не признает дипломы университета «Кавказ»
Азербайджанец пытался вывезти из страны полмиллиона
В Баку погибли два пешехода
Премьер Армении попал в опалу Саргсяна
Азербайджанцы учили узбеков борьбе с кибератаками
Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище