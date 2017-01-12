 

Брейвик пожаловался на одиночество

 

Норвежский террорист Андерс Брейвик заявил, что его взгляды за пять лет пребывания в тюрьме стали гораздо более радикальными. По его словам, этому, в частности, способствовала изоляция от внешнего мира. Соответствующее мнение Брейвик высказал в ходе заседания суда в тюрьме Шиен в четверг, 12 января, сообщает издание Nettavisen.

«Все это время я был полностью изолирован, но не исправлен. Мне даже не с кем было поговорить (...) Я становился страннее и страннее», — заявил террорист. «Когда ты изолирован почти шесть лет, становится все сложнее видеть себя со стороны», — приводит его слова издание Dagbladet.

Адвокат Ойстен Стуррвик со своей стороны заявил, что оторванность от внешнего мира вызвала у его подзащитного психическое расстройство. В связи с этим он призвал суд отправить Брейвика на лечение, хотя тот и утверждает, что в этом нет необходимости. Юрист также утверждает, что меры, принятые в отношении осужденного, противоречат конвенции о защите прав человека.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное норвежским законодательством. При этом срок может быть продлен неограниченное количество раз, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным для общества. Террорист содержится в одиночной камере.

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