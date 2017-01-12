Сын Рахмона стал мэром Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали мэром столицы. Соответствующий указ подписал президент сегодня, пишут таджикские СМИ.

64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, бессменный столичный градоначальник на протяжении последних 19 лет, отправлен в отставку. Также сняты с должностей всего его заместители и главы столичных районов.

Махмадсаид Убайдуллоев как председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ (верхней палаты парламента) является вторым лицом в государстве.

До сегодняшнего дня 29-летний Рустам Эмомали возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. Он является самым молодым генералом на пространстве СНГ.

Рустам Эмомали родился 19 декабря 1987 года. Окончил Таджикский национальный университет по специальности «Международные экономические отношения», являлся слушателем курсов Дипакадемии при МИД РФ.