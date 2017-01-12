Как сообщал уже haqqin.az, американское издание Miami Herald опубликовало статью об узниках Гуантанамо, военно-морской базы США на Кубе, которая используется как тюрьма. Как отметило издание, в ней сейчас находятся 55 заключенных, захваченных по всему земному шару – от Азербайджана до Кении, от Таиланда до Турции.

Статья снабжена картой с указанием всех тех стран, в которых были захвачены данные лица. Наше внимание привлек тот факт, что территория Азербайджана указана на карте вдвое меньше, чем есть на самом деле.

Если тщательно присмотреться, то можно обнаружить следующий вопиющий факт. На карте вся территория к западу от Евлаха указывается в составе Армении. Нахчыван хоть и отмечен на карте, но не закрашен красным, что и его выводит из состава нашей страны.

Хотелось бы, чтобы МИД Азербайджана внимательно относился к подобного рода информационным провокациям против территориальной целостности государства.

Отметим, что Miami Herald является крупнейшей ежедневной газетой Южной Флориды, а также распространяется в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.