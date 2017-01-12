Золото резко подорожало после выступления Трампа

Золото продолжает активно дорожать в ходе сегодняшних торгов, а его стоимость превысила психологическую отметку в $1200 за унцию после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Так, цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex поднялась на 0,59% - до $1203,70 за тройскую унцию, что является максимальным значением с 23 ноября. Ранее она достигала отметки в 16,973 доллара за унцию, что стало максимумом с 15 декабря, сообщает РИА Новости.

Прошедшая в среду пресс-конференция стала первой со времени победы Трампа на выборах в США. Аналитики считают, что комментарии избранного президента создают неопределенность на финансовых рынках, что оказывает положительное влияние на стоимость золота.