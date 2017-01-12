Число банкротств в России увеличилось на четверть

Количество граждан России, признанных банкротами, в октябре – декабре 2016 г., выросло более чем на 27% к предыдущему периоду, продолжив тенденцию последних кварталов, свидетельствует статистика Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

С момента начала работы в октябре 2015 г. института банкротств физлиц количество граждан-банкротов в России ежеквартально увеличивается. Суды в последнем квартале 2016 г. признали банкротами 6875 граждан, в I квартале 2016 г. – 2 780, во II квартале – 4612, в III квартале – 5392.

При этом судами все реже применяются реабилитационные процедуры в отношении должников. Так, в последнем квартале 2016 г. решение о реализации имущества было принято судами в 76% случаев, а о реструктуризации долгов – лишь в 24%, при том что в I квартале года доля реабилитационных процедур составляла 35%, сообщил «Интерфаксу» глава проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Банкротство становится более доступной процедурой для граждан благодаря изменениям в законодательстве. Так, пошлина при подаче физлицами в суд заявления о банкротстве с 1 января 2017 г. снижена в 20 раз, теперь она составляет 300 руб. Кроме того, Минэкономразвития разработало законопроект об упрощенной процедуре банкротства физлиц, который еще проходит межведомственное согласование.

Что касается корпоративных банкротств, то их количество в IV квартале 2016 г. выросло на 13% к предыдущему кварталу – до 3380. В целом за 2016 г. обанкротились 12 604 компании, что на 14% ниже, чем в 2015 г., и всего на 4% больше, чем в докризисном 2013 году.