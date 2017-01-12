В 14:45 в моторном отсеке грузового корабля «Зарифа Алиева» произошло задымление. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы ЗАО «Каспийское морское пароходство Азербайджана» Мехман Мехтиев.

По его словам, в результате оперативного вмешательства членов команды корабля задымление удалось прекратить.

Мехман Мехтиев также добавил, что на борту корабля не было опасных грузов, и в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время ведется расследование, о результатах которого будет сообщено позже.

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В Каспийском море вблизи острова Хара Зиря горит грузовое судно «Академик Зарифа Алиева», сообщает сайт МЧС.

На тушение корабля привлечены корабль «Вихрь-7» и вертолеты.

Паромное судно «Академик Зарифа Алиева» находится на балансе ЗАО «Каспийское морское пароходство Азербайджана». Вместимость судна составляет 52 вагона. Оно было построено в 2006 году. Длина судна составляет 154,5 метров, ширина – 17 метров, высота борта – 7,5 метров, осадка с полным грузом - 4,5 метра, дедвейт – 5958 тонн.