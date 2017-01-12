Автор компромата на Трампа сбежал

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, который является автором материалов, послуживших основой для "компромата" на избранного президента США Дональда Трампа, опасается за свою жизнь и был вынужден покинуть дом, пишет в четверг газета Telegraph.

Стил, который сейчас является соучредителем расположенной в Лондоне компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, ранее подготовил 35-страничный доклад, в котором утверждалось, что российские спецслужбы якобы собирали на Трампа материалы, которые могли бы его скомпрометировать. Изначально расследование финансировалось настроенными против Трампа республиканцами, а позже демократами.

"Бывший офицер MI6… опасается за свою безопасность после того, как его имя было раскрыто американскими СМИ. Кристофер Стил, которому 52 года, покинул свой дом в Саррее в среду утром после того, как понял, что публичная известность для него является лишь вопросом времени. Близкий к Стилу источник рассказал в среду вечером, что тот опасается быстрой и потенциально опасной реакции Москвы", — пишет издание.

Telegraph уточняет, что бывший разведчик "в спешке упаковал чемоданы и уехал за считанные часы перед тем, как его имя стало известно". Своего кота он оставил соседу, заявив, что будет отсутствовать несколько дней.

Экс-сотрудник MI6, по данным газеты, был нанят фирмой из Вашингтона, которая собирала информацию о Трампе и его связях с Россией. Эта фирма делилась собранной информацией с ФБР.

Анонимный документ с обвинениями в адрес избранного президента США был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим о том, что доклад составил "человек, назвавший себя бывший сотрудником британской разведки". Портал сообщил, что опубликованная информация уже несколько месяцев циркулировала в кругах политического истеблишмента, спецслужб и некоторых представителей СМИ.