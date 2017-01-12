 

Лапшин готов извиниться перед Азербайджаном

Автор: Отдел информации 

Блогер Александр Лапшин рассматривает возможность принести извинения Азербайджану взамен на гарантии освобождения и отмены требования об экстрадиции. Как передает 9tv.co.il, об этом заявила депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь").

По словам Светловой, при ее вмешательстве был организован визит консула Израиля в Белоруссии Юлии Рачинской в СИЗО, где содержится арестованный блогер.

Светлова также добавила, что она ведет переговоры с властями Белоруссии и Азербайджана, чтобы избежать высылки блогера.

"Очень надеюсь, что, учитывая хорошие отношения между Израилем и Азербайджаном, возникшую проблему удастся решить и Лапшина освободят, - резюмировала Светлова.

Напомним, в апреле 2011 года и октябре 2012 года Александр Лапшин посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана, а сам Лапшин объявлен в межгосударственный розыск.

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