 

Путин позвонил Эрдогану

 

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом проведение в ближайшее время заседания Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась также двусторонняя проблематика, включая вопросы дальнейшего восстановления полномасштабных торгово-экономических связей и проведения в ближайшей перспективе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией под председательством глав государств", — говорится в сообщении.

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