Прошедшее во вторник под председательством президента Ильхама Алиева заседание Кабинета министров Азербайджана, посвященное итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам, ярко продемонстрировало общественности всю подноготную многочисленных заключений различных экспертов, предсказывающих крах экономики страны.

Главу государства настолько задели заумные прогнозы таких «экспертов», что он не смог удержаться и сравнил их с теми «мудрецами», которые не могут поделить овес между двумя ослами, а читают мораль людям намного умнее себя. Действительно, как тут удержаться, когда правительство изо всех сил пытается вырвать страну из пасти беспощадного кризиса, а какие-то умники хотят «доказать» неверность их действий. И ответил президент своим оппонентам не только заслуженно, но и вескими доказательствами.

Главное, на что обратил внимание глава государства, — Азербайджан смог с честью выйти из сложной и кризисной ситуации. К тому же ненефтяное промышленное производство в стране выросло на 5%, значит, проводимая правительством долгие годы политика дает свои результаты. Такой результат обеспечили индустриализация, развитие ненефтяного сектора, предпринимательства. И увеличение ненефтяной промышленности на 5% в кризисный год — совсем не плохой показатель, который свидетельствует о снижении нефтезависимости экономики.

Другой важный показатель — развитие сельского хозяйства. Дело в том, что промышленность и сельское хозяйство обуславливают основную динамику развития каждой страны. И президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в результате оперативных мер, предпринятых в аграрном секторе, был обеспечен рост сельского хозяйства в стране на 2,6%. То есть возросло не только ненефтяное промышленное производство, но и другой важный сектор экономики – сельскохозяйственный.

«Вот эти две цифры дают основание говорить, что мы смогли с честью выйти из этой сложной и кризисной ситуации, и проделанные работы и работы, которые мы планируем осуществить в этом году, еще более усилят эту динамику. Экономика будет развиваться устойчивыми темпами, будет развиваться ненефтяной сектор, будет обеспечено создание новых рабочих мест. Уверен, мы сможем достичь целей, о которых я говорю», — сказал глава государства.

Правда, доходы страны упали в 3-4 раза, но за счет благоприятного инвестиционного климата, созданного в Азербайджане, удалось привлечь в страну 8 млрд долларов иностранных инвестиций. Кто-то может засомневаться, мол, это намного меньше, чем в прошлые годы. На деле это хороший показатель, потому что сегодня весь мир переживает глубокий экономический кризис, наблюдаются финансовые трудности, и привлекать в таких условиях зарубежные инвестиции очень сложно. Но Азербайджан это обеспечил, в экономику страны вложены зарубежные инвестиции на 8 млрд долларов. Еще 3,7 млрд долларов составили внутренние инвестиции. По сравнению с предыдущими годами это тоже низкий показатель, но это понятно, и причины тоже известны.

Таким образом, в целом в прошлом году в экономику страны было вложено 11,7 млрд долларов, что, действительно, можно назвать хорошим показателем. И, как подчеркнул президент, «если подсчитать его на душу населения, возможно, мы занимаем одно из самых передовых мест в мировом масштабе».

Но если с внутренними «экспертами», мнение которых для широких кругов населения не имеет особого значения, разобраться легко, то с зарубежными политическими кругами и экономическими институтами все обстоит сложнее. Haqqin.az, в частности, не раз писал о попытках давления на Баку со стороны западных политических кругов и контролируемых ими международных финансовых институтов. Но одно дело — наши умозаключения, строящиеся на сопоставлении отдельных фактов и собственных анализов, и совсем другое — заявление главы государства, находящегося в гуще неоднозначных событий. И заявление это, надо отметить, весьма четкое и строгое.

По его словам, некоторые политические круги, воспользовавшись положением, сложившимся в результате падения цен на нефть, обрадовались, что у Азербайджана иссякают деньги. Мол, Баку сейчас попал в тяжелое, сложное положение, у него нет денег на финансирование «Южного газового коридора». И такие круги, говорящие на словах о дружбе и партнерстве, улучив момент, решили оказать давление на Азербайджан, выдвинуть свои требования. Если эти круги ранее охотно выделяли кредиты без всяких условий (кроме обычных банковских), то теперь они решили обеспечить свои непонятные политические интересы, которые стали обязательным условием для предоставления кредита Баку. Такова была наблюдаемая в течение прошлого года картина. Но это были весьма популистские, как говорится, недостойные действия.

«Ни одна посторонняя сила не сможет привлечь нас в проекты, которые мы не хотим - это первое. Для нас самым главным являются интересы нашего государства, народа. Во-вторых, никто не может нам что-либо диктовать. Это уже показала недавняя история, все эти усилия напрасны. Желающие нас шантажировать этим положением, попросту не уважают себя, полностью теряют оставшееся, уменьшающееся доверие. Мы реализуем и «Южный газовый коридор», и все другие проекты. Еще раз говорю, реализация этого проекта нужна и нам, и Европе. В результате реализации этого проекта будет обеспечена их энергетическая безопасность. Поэтому такие шантажистские действия неуместны. Однако, я также должен отметить, что мы работаем не только с финансовыми структурами Европы, мы также работаем с финансовыми структурами Азии и работаем более эффективно, получаем средства более легким путем», сказал Ильхам Алиев.

То, что по понятным причинам не может сказать открыто глава государства, мы можем раскрыть четко, и никакая дипломатическая этика помешать этому не может. «Южный газовый коридор», о котором упомянул глава государства, предназначен для обеспечения Европы азербайджанским газом. Мы не раз слышали громкие заявления Брюсселя о заинтересованности в альтернативных источниках и маршрутах поставки газа и обещаниях ЕС оказывать всякую помощь в реализации данного проекта. Баку не любит неравного партнерства, но некоторые круги на Западе, почуяв слабизну в экономике Азербайджана, тут же обрушили на него припрятанные до удобного случая условия. О многих из них мы уже писали, о других можем лишь догадываться. Но суть дела не в условиях, а в методах, которыми руководствуются эти круги, даже когда речь идет о крайне необходимых для них же самих проектах.

Но Азербайджан, действительно, не тот игрок, которого можно так легко переиграть. По большому счету у страны достаточно средств для строительства даже двух таких газопроводов в Европу. Поэтому-то Баку никогда и не сталкивался с какими-либо трудностями при получении кредитов. Но вдруг почему-то эти кредиты начали увязывать с политическими условиями. Где деньги, а где, скажем, политзаключенные, зачем банку интересоваться оппозицией – это же ведь совершенно разные вещи. Но именно таким путем пошли западные финансовые институты.

Отрадно, что не все банки находятся под влиянием указанных президентом кругов.

Например, Азиатский банк развития выделяет большие средства на реализацию проекта «Южный газовый коридор», причем в короткий срок.

В частности, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, одним из учредителей которого является и Азербайджан, в течение короткого срока выделил большие средства. Но весь парадокс заключается в том, что наш газ будет поставляться не в Азию, а в Европу, а средства мы получаем из Азии.

Вот в каких сложных условиях приходится работать правительству, когда даже выделение простого кредита оборачивается в сложную политическую игру. Потому-то глава государства и упрекнул горе-экспертов, возомнивших себя истинными знатоками экономики, причем всех ее сфер одновременно. Но если кто-то думает, что страна в трудном, безвыходном положении и ей могут быть выдвинуты какие-либо безосновательные требования, это совершенно ошибочный подход. Как заявил сам Ильхам Алиев, «никто не может нам выдвигать какие-либо требования. Если хотят — пусть сотрудничают, если не хотят — то и нам не нужно. «Южный газовый коридор» мы реализуем и вовремя».

А в том, что прошедший год был для экономики страны действительно самым трудным, можно не сомневаться. Даже такие финансовые авторитеты, как Международный валютный фонд и Всемирный банк в этом уверены. По прогнозам ВБ, рост ВВП Азербайджана уже в этом году прогнозируется на уровне 1,2%, то есть дно уже достигнуто и экономика постепенно поднимается.

МВФ же утверждает, что Азербайджан имеет значительный буфер для удовлетворения текущих финансовых потребностей, то есть, как мы уже отмечали выше, стране не нужны финансовые вливания из-за рубежа, чтобы поддержать ее на плаву.