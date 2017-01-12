Пропал чемпион Азербайджана по футболу

Распространилась информация о смерти бывшего футболиста сборной Азербайджана, «Кяпяза» и «Нефтчи», чемпиона страны Фаика Джаббарова.

Несколько дней Джаббарова никто не видел. Его брат, Саттар Джаббаров, заявил, что в последний раз он был с семьей 3-4 дня назад. «Я и сам разговаривал с ним по телефону несколько дней назад, — говорит брат. — После этого никто его не видел».

Родственники сообщили в полицию, сейчас ведутся поиски. В последнее время бывший футболист жил в Гяндже в общежитии. Там его нет. Не дали результатов и запросы в морги и больницы. Поиски продолжаются, сообщает report.az.

За сборную Азербайджана Фаик Джаббаров играл с 1993 по 1998 год. Защитник провел за национальную команду 21 матч. В 1997 году он был выбран футболистом года. Занимался Джаббаров и тренерской деятельностью. Последним местом его работы был клуб «Шамкир», в котором он проработал в сезоне 2010/11.