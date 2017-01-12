В Азербайджане новые правила выдачи грантов

Правительство Азербайджана внесло поправки в «Правила регистрации грантовых соглашений», сообщили Интерфакс-Азербайджан в Кабмине.

Данные изменения направлены на обеспечение применения с 1 января 2017 года принципа "единого окна" по процедурам выдачи грантов со стороны иностранных доноров местным некоммерческим структурам и физическим лицам.

Согласно изменениям, срок предоставления для госрегистрации грантового соглашения в регистрационный орган увеличен с 15 дней до 30.

Кроме того, донор должен представить в органы регистрации в течение семи дней (в настоящее время три дня) соответствующие сведения, если грант выделяется из средств госбюджета.

Согласно изменениям, госорган, занимающийся регистрацией гранта, теперь будет проверять предоставление местной НПО или филиалом (представительством) иностранной НПО финансовой отчетности в Минфин Азербайджана.

Помимо этого, госорган, занимающийся регистрацией гранта, может отказать в этом процессе, если ТЭО гранта, выдаваемого со стороны иностранного донора, признано нецелесообразным, или же если отсутствует соответствующее заключение о финансово-экономической целесообразности гранта. По условиям в ряде случаев на гранты, выдаваемые иностранными донорами, нужно заключение Минфина Азербайджана о финансово-экономической целесообразности получения средств.

Согласно поправкам, в случае выявления госорганом, осуществляющим регистрацию гранта, недостатков в документах документы должны быть возвращены получателю гранта и на их устранение предоставляется 10 рабочих дней (в настоящее время 5 дней).

Как сообщалось ранее, согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева с 1 января 2017 года, координатором по процедуре выдачи коммерческим структурам грантов зарубежными донорами по принципу "единого окна" является Министерство экономики Азербайджана, религиозным организациям – Госкомитет по работе с религиозными структурами, прочим некоммерческим организациям и физическим лицам – Министерство юстиции.