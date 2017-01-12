Недавно группа наблюдателей, осуществляющих надзор в исправительных учреждениях Армении, столкнулась с вопиющей антисанитарией в ереванской исправительной колонии общего режима «Нубарашен».

В контейнерах с едой, предназначенной для заключенных, проверяющие обнаружили неимоверное количество тараканов. В их появлении не было ничего удивительного, поскольку во многих камерах не работала канализация, а постельное белье из-за сырости оказалось мокрым.

Был составлен соответствующий доклад в Министерство юстиции РА, однако по прошествии нескольких недель ответа наблюдатели так и не получили. Тогда они обратились к СМИ, некоторые из которых не побоялись разместить в своих изданиях фотографии, свидетельствующие о царящей в колонии антисанитарии.

Для непосвященных отметим, что в исправительном учреждении «Нубарашен» содержатся осужденные оппозиционеры, политзаключенные, в том числе некоторые участники повстанческой группы «Сасна Црер».