Настоящая комедия или, точнее, трагикомедия (для нас - комедия, для них - трагедия) приключилась с диаспорской организацией армян и их же официальным представительством в Украине.

Все началось с публикации азербайджанским агентством АПА интервью с президентом Национального конгресса армян в Украине Ашотом Аванесяном, где он довольно убедительно говорил о необходимости незамедлительного возврата оккупированных земель Азербайджану, признавал его территориальную целостность, уверяя при этом, что это мнение не только его, но и всей возглавляемой им организации.

Со ссылкой на АПА материал перепечатали многие СМИ, однако не прошло и часа, как все тот же Аванесян в Facebook, захлебываясь от возмущения, отрицал не только то, что утверждал подобное, но и вообще какие-либо контакты с азербайджанскими СМИ. Отказ Аванесяна от своих слов тут же вдохновил посла Армении в Украине Андраника Манукяна на очередное обвинение всех и вся в Азербайджане во лжи и провокациях: мол, оклеветали такого честного человека…

Ну а после посольских нападок на азербайджанские СМИ обрушился уже шквал укоров и издевок со стороны агрессивно настроенных армянских блогеров. Злопыхатели буквально впали в эйфорию — они так ликовали, что еще немного и все это вылилось бы в народные гуляния. Оно и понятно, ведь так давно армяне не одерживали каких бы то ни было побед, в том числе и в информационных схватках.

Но, как говорится, недолго музыка играла… Уже утром следующего дня все то же агентство АПА обнародовало аудиозапись телефонной беседы с Аванесяном, из которой стало очевидно, что этот армяно-украинский деятель не только связывался с азербайджанским СМИ, но и точь-в-точь именно так, как потом цитировалось, излагал идеи перемирия.

Спустя несколько минут «опровержение» Аванесяна исчезло с его страницы, а вслед за тем пропали и полное неуемной злорадной радости заявление посла Манукяна, и большая часть триумфальных комментов армянских блогеров. Но благо в наше время из интернета ничего не может пропасть бесследно и можно воссоздать всю хронологию трагикомедии под названием «Агностик Ашот».

Сам же Аванесян, после того как стер свое опровержение, бросился спасать ситуацию (а может, и себя) и сгоряча набросал уже второе «опровержение», в котором бешено открещивался от первого. И град насмешек и колкостей теперь накрыл самого Аванесяна.

Причем костерили его почем зря армянские пользователи Facebook.

Так что же это было? Отчего в течение всего одного часа так резко менялись взгляды и убеждения лидера армянской диаспоры в Украине? Кого он хотел обмануть? Разумеется, не тех, кто видел, как этот деятель щедро изливался в комплиментах лидеру сепаратистов Бако Саакяну – ну, не может человек так резко эволюционировать, повернув свои убеждения сразу на 180 градусов.

И даже если предположить, что Аванесян в силу неких обстоятельств, в одночасье прозрев, проникся патриотическим стремлением вытащить свою родину из коллапса и нашел единственно верный путь для этого, отчего все еще остается ярым адептом криминального режима Саргсяна, как и посол Манукян и глава Союза армян в Украине Вилен Шатворян.

Нет, господа, это была отнюдь не минута прозрения руководителя украинского конгресса Ашота Аванесяна, а всего лишь жалкая попытка завзятого авантюриста Ашотика сыграть в двойную игру под вечным названием «И вашим, и нашим». Сыграть не без собственного шкурного интереса. Сыграл и проиграл…