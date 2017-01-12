Председатель ОБСЕ обсудит с Лавровым Карабах

Министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в ходе визита в Москву обсудит вопрос нагорно-карабахского урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, визит С.Курца в Москву состоится 17-18 января. В рамках визита он проведет встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"В ходе визита планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия на площадке ОБСЕ с учетом вызовов, связанных с региональными конфликтами, включая нагорно-карабахский конфликт", - заявила Захарова.