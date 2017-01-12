 

Председатель ОБСЕ обсудит с Лавровым Карабах

 

Министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в ходе визита в Москву обсудит вопрос нагорно-карабахского урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, визит С.Курца в Москву состоится 17-18 января. В рамках визита он проведет встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"В ходе визита планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия на площадке ОБСЕ с учетом вызовов, связанных с региональными конфликтами, включая нагорно-карабахский конфликт", - заявила Захарова.

371 просмотров


Старости
Турция не признает дипломы университета «Кавказ»
Турция не признает дипломы университета «Кавказ»
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
13 Янв 8° / 5°
14 Янв 7° / 3°
15 Янв 9° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8809 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN


Новостная лента

Ильхам Алиев выделил деньги Нахчывану
МИД Азербайджана о «передаче Евлаха Армении»
МИД России о возвращении тела азербайджанского солдата
Армяне устроили криминальный беспредел в Стамбуле
Председатель ОБСЕ обсудит с Лавровым Карабах
Игра Ашота Аванесяна: «И вашим, и нашим» неразборчивая связь
А в армянской тюрьме сейчас ужин — тараканы... фото
Mercedes насмерть сбил водителя такси фото
В Азербайджане новые правила выдачи грантов
Пропавший экс-футболист сборной Азербайджана нашелся обновлено
Путин позвонил Эрдогану
Лапшин готов извиниться перед Азербайджаном
Доказательства Ильхама Алиева наше послесловие
Автор компромата на Трампа сбежал
На корабле у берегов Азербайджана произошло задымление обновлено
Число банкротств в России увеличилось на четверть
Золото резко подорожало после выступления Трампа
Американское издание передало Армении пол-Азербайджана к сведению МИД Азербайджана
Сын Рахмона стал мэром Душанбе
Брейвик пожаловался на одиночество
Песков: «В Москве надеются, что Путин и Трамп поладят»
Экстремальное представление в Индии закончилось трагедией видео
Джон Маккейн: «С Россией можно говорить лишь с позиции силы»
Акиф Човдаров: «Наши сотрудники потребовали у него 500 тысяч… я сбавил на 40%»
«Грузия капитулировала, несмотря на помощь Азербайджана» Гнев оппозиции