Армяне устроили криминальный беспредел в Стамбуле

Армянская преступная группировка предстала перед судом в Стамбуле за ограбление и убийство. Артур Айвазян, Арам Ованисян и Сергей Микаэлян проникли в расположенный в районе Шишли дом бывшего ювелира, армянина по происхождению Акопа Ягуба Демирчи и его супруги Сеты Айда Демирчи. В ходе ограбления 87-летний мужчина был убит, а его жена – ранена, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

С учетом отягчающих обстоятельств прокурор потребовал пожизненного заключения по статье «Умышленное убийство», а также от 24 до 41 года лишения свободы по статьям «Попытка умышленного убийства», «Грабеж», «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Порча имущества».

По данному делу проходят еще девять армян, но из-за отсутствия достаточного количества доказательств прокурор попросил суд оправдать их.

В суде по тяжким преступлениям адвокат пострадавшей 79-летней Сеты Айда Демирчи заявил о том, что Айвазян, Ованисян и Микаэлян проникли в дом с целью грабежа, связали мужа и жену и закрыли им рот кляпом. Пожилой мужчина был оставлен связанным в очень неудобном положении и задохнулся.

Представители потерпевшей стороны потребовали наказать и других подозреваемых, заявив, что и они участвовали в преступлении.

У грабителей хватило наглости просить суд выпустить их на свободу. Через армянского переводчика, приглашенного в суд, Сергей Микаэлян заявил, что он лишь наблюдал за процессом, а Артур Айвазян и Арам Ованисян сказали, что проникли в дом с целью грабежа, а не убийства, и тоже попросили оправдать и освободить их.

Помимо трех основных действующих лиц преступления упоминается Амаяк Ованисян, которому удалось скрыться, а также Ареват Степанян и Амалия Сукиасян, занимавшиеся в доме потерпевших уборкой. Отмечается, что эти трое сообщили преступникам о том, что в доме хранится большая сумма денег и много ювелирных изделий.

Преступление было совершено 6 февраля 2016 года. Примерно в четыре утра преступники подъехали к дому семьи Демирчи. За рулем был Амаяк Ованисян. Он остался в машине, а трое остальных надели маски и проникли в дом. После того как армяне связали супругов, они забрали из дома 200 тысяч долларов и ювелирные украшения на 258 тысяч турецких лир.

9 февраля турецкая полиция провела операцию, по итогам которой в Стамбуле и Трабзоне были задержаны 15 человек. Пойманные в Трабзоне пытались сбежать в Армению через Грузию. Были изъяты украденные драгоценности, которые были возвращены вдове.

Суд по данному делу продолжается.

Турецкие СМИ сообщают о том, что в последнее время уровень криминала среди армянского населения Турции возрос. Это признает и армянский депутат турецкого парламента Гаро Пайлан, заявивший, что «следует взять под контроль вопрос армян. В последнее время армяне все чаще занимаются грабежом, проституцией и продажей наркотиков. Мы должны заняться этой проблемой».