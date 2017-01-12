МИД России о возвращении тела азербайджанского солдата

«Этот трагичный инцидент произошел между Азербайджаном и Арменией. Две стороны должны найти в себе силы и мудрость, найти в себе силы для разрешения ситуации», - заявила на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента АПА, который попросил прокомментировать МИД РФ действия армянской стороны.

М.Захарова сказала, что страны должны решить сложившуюся трудную ситуацию: «Ключ к решению ситуации находится в руках двух сторон».

Отметим, утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но нарвалась на засаду наших подразделений. В результате боевого столкновения без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана Чингиз Салман оглу Гурбанов. Позже выяснилось, что тело солдата Чингиза Салман оглу Гурбанова находится у противника.

Для возвращения его тела Министерство обороны официально обратилось в Азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста, Минскую группу ОБСЕ, в том числе и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспршику.