МИД Азербайджана о «передаче Евлаха Армении»

Американское издание Miami Herald опубликовало статью об узниках Гуантанамо, военно-морской базы США на Кубе, которая используется как тюрьма. Статья снабжена картой с указанием всех тех стран, в которых были захвачены данные лица. На этой карте вся территория Азербайджана к западу от Евлаха указывается в составе Армении. Нахчыван хоть и отмечен на карте, но не закрашен красным, что и его выводит из состава нашей страны.

Мы попросили главу пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева прокомментировать провокацию американского издания.

«Мы приветствуем и положительно оцениваем отношение haqqin.az к столь чувствительной для всех нас проблеме. Министерство иностранных дел всегда внимательно к проблеме искажения территориальной целостности Азербайджана, и в случае обнаружения подобных фактов мы принимаем соответствующие меры.

Однако, когда на неофициальных интернет-ресурсах и в СМИ появляются подобные публикации, мы призываем всех граждан Азербайджана, наши СМИ, молодежные и диаспорские организации выразить свой протест СМИ, занимающимся провокациями. Опыт показывает, что общественный протест и освещение проблемы в СМИ имеют внушительную силу.

Приведу пример. Так, на приложении google.maps постоянно искажаются топонимы на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом нам часто сообщают наши граждане посредством электронной почты. Мы высоко ценим инициативность и патриотизм наших граждан и соотечественников. Известно, что в данном приложении каждый может изменить названия топонимов, и мы постоянно исправляем эти искажения наших топонимов. Однако на следующий же день члены армянских диаспорских организаций вновь искажают их названия. То есть я хочу сказать, что в таких вопросах очень важно, выступая с активной гражданской позиции, проявлять свою инициативность.

Учитывая огромное количество интернет-медиаресурсов и провокации Армении и армянского лобби, мы призываем всех наших соотечественников, СМИ проявлять активность в подобных вопросах и выражать свой протест против провокаций», - сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.