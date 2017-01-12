Ильхам Алиев выделил деньги Нахчывану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, для ускорения социально-экономического развития Нахчыванской АР, а также в целях обеспечения осуществления мер, определенных "Государственной программой социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах" из предусмотренного в государственном бюджете на 2017 год Резервного фонда Президента Кабинету министров Нахчыванской АР будет выделено пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.