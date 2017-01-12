МИД России: «Отношения России с Азербайджаном будут развиваться по восходящей»

Двусторонние отношения России с Азербайджаном будут развиваться по восходящей, сказала сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает сайт ведомства.

«У нас есть масса вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах, которые были намечены в прошлом и должны быть реализованы в будущем», - сказала Захарова.

Россия является одним из главных торговых и экономических партнеров Азербайджана. На сегодня Россия инвестировала в экономику Азербайджана более трех миллиардов долларов, а Азербайджан - более одного миллиарда долларов в экономику РФ. В Азербайджане действует около 600 компаний с российским капиталом, в том числе 200 компаний со стопроцентным российским капиталом.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-ноябре 2016 года составил 1,7 миллиарда долларов, в том числе 1,37 миллиарда долларов пришлись на импорт из этой страны.