Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинские части, расположенные в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, по поручению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны, посетив подразделения, расположенные на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товузского района, наблюдал за передовыми позициями противника.

Министр обороны встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в подразделениях, расположенных в горных и сложных климатических условиях на линии противостояния с противником, где ему было доложено об оперативной обстановке в местности. Проверив несение боевого дежурства в окопах, Закир Гасанов поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих.

Министру было доложено, что подразделения, дислоцированные на передовой линии, обеспечены питьевой водой, отоплением, душевыми кабинами и другими необходимыми для зимнего сезона принадлежностями.

Руководство министерства провело беседу с личным составом и пообедало вместе с ним.

Выразив уверенность в том, что задачи, поставленные главой государства перед Вооруженными силами будут выполнены на высоком уровне, министр обороны высоко оценил боеспособность и уровень морально-психологической подготовки военнослужащих.

Встретившись с местными жителями одного из приграничных сел, расположенных в прифронтовой зоне, руководство Министерства обороны обсудило вопросы обороны и безопасности населенных пунктов.