Арестован экс-начальник охраны Эрдогана

Полиция Антальи задержала бывшего начальника охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с обвинениями в участии в организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, экс-начальник охраны Эрдогана Максут Карал был уже задержан в декабре в рамках полицейской операции, связанной с незаконной добычей золота, но затем его отпустили.

В среду же Карал был задержан полицией в связи с предъявленными ему обвинениями в участии в террористической организации проповедника Фетхуллаха Гюлена и организованной преступности. Сообщается, что Карал с октября находится на пенсии.