Ильхам Алиев подписал закон, предусматривающий налоговую амнистию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внедрении закона «О регулировании налоговой задолженности, имеющейся на 1 января 2017 года».

Как передает АзерТАдж, законопроект предполагает полное списание пени, начисленных за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, а также поэтапное списание финансовых санкций.

Согласно законопроекту, если налогоплательщик в течение января 2017 года погасит 30% таких финансовых санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 70% долга. Если налогоплательщик в течение января-февраля 2017 года оплатит 50% санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 50%. Если налогоплательщик в течение января-марта 2017 года оплатит 70% таких финансовых санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 30%.