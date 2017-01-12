Армия Южной Осетии войдет в состав российской

Минобороны Южной Осетии в рамках договора о союзничестве и интеграции с Россией готовится к подписанию соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил сепаратистской республики в состав российских Вооруженных сил, передает «Интерфакс».

«После подписания данного соглашения российской стороной будет признаваться действительная военная служба в Вооруженных силах республики и наши военные билеты. Нам удалось отстоять численность наших Вооруженных сил, а все изменения в организационно-штатной структуре после подписания соглашения будут производиться нами самими», — сказал министр обороны сепаратистской республики Ибрагим Гассеев.

Гассеев добавил, что на протяжении всего прошлого года велось тесное межведомственное сотрудничество с российскими коллегами из Министерства обороны России, Генерального штаба Вооруженных сил и Главного штаба Сухопутных войск России.