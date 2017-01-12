 

Порошенко и Саакашвили обменялись обвинениями

 

Сегодня в ходе представления нового главы Одесской области президент Украины Петр Порошенко раскритиковал работу предыдущего руководителя Михаила Саакашвили, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам президента, Одесская область отстает практически по всем показателям, все реформы и эксперименты здесь были провалены, а Саакашвили занимался в основном самопиаром.

"В 2016 году область получила из всех источников, из госбюджета 1 млрд 320 млн грн. Это второй показатель по Украине. Сколько, как вы думаете, освоено? Чуть больше 900 млн. 30% с кровью выделенных средств не освоили. То тендер не провели, то подрядчика не нашли", – сказал Порошенко.

В то же время Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции.

«Власть барыг банально торгует должностями. Президент нагло лжет. Он говорит о деньгах, которые ему в карман должны были поступить из одесской таможни. Во время моего руководства областью они ему не поступали», — заявил Саакашвили.

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