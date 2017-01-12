 

Маккейн исключил сотрудничество США с Россией

 

Американский сенатор Джон Маккейн исключил сотрудничество США с Россией по любым вопросам, в том числе в борьбе с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Об этом он сказал во вступительном слове в ходе процедуры утверждения потенциального министра обороны Джеймса Мэттиса, прямая трансляция которой доступна на сайте Politico.

По словам сенатора, интерес президента Владимира Путина состоит в усилении России и ослаблении США, и потому взаимодействие с Москвой исключено. Маккейн уточнил, что три предыдущих президента США — Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон — пытались восстановить отношения с Россией, но потерпели крах по вине Москвы.

Избранный президент США Дональд Трамп 11 января во время пресс-конференции заявил, что не планирует перезагрузку отношений с Москвой. Он добавил, что если отношения между двумя лидерами испортятся, он будет гораздо жестче относиться к Путину, нежели демократ Хиллари Клинтон, его оппонент во время президентских выборов.

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