Спецназ вернул контроль над зданиями министерств в Триполи

Силовики Ливии вернули под контроль здания министерств в Триполи после попытки их штурма боевиками, сообщил официальный представитель спецназа МВД Ашраф ас-Сулси, передает РИА Новости.

Ранее о захвате боевиками зданий министерств обороны, юстиции и экономики сообщил канал "Аль-Арабия". В Триполи работает правительство нацсогласия Ливии, созданное при поддержке ООН.

"Мы контролируем все правительственные здания, которые пытались штурмовать боевики", - сообщил ас-Сулси, представляющий силы правительства нацсогласия.

Как передает портал Afrigatenews со ссылкой на диписточник, за нападением может стоять глава прошлого правительства исламистов, работавшего в Триполи, Халифа аль-Гвейл. По утверждению СМИ, аль-Гвейл должен был выступить с заявлением в одном из захваченных министерств.