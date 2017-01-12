Потенциальный министр обороны США назвал Россию главной угрозой

Потенциальный министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам. Об этом он заявил во время беседы с сенаторами в ходе процедуры его утверждения; трансляция мероприятия доступна на ресурсе Politico.

«Я думаю, что принципиальные угрозы интересам США начинаются с России», — отметил Мэттис. В своем письменном обращении к законодателям перед началом процедуры утверждения он пояснил, что поддерживает желание избранного президента США Дональда Трампа начать взаимодействие c Москвой.