Скандальную Багдасарян все-таки арестовали

Мировой суд №352 арестовал на 15 суток участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

"Сегодня мировым судьей судебного участка № 352 был рассмотрен административный материал в отношении Мары Багдасарян за совершение административного правонарушения — уклонение от отбывания обязательных работ (часть 4 статьи 20.25 КоАП РФ).

Судья по результатам рассмотрения административного дела с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил Багдасарян наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — сказал пресс-секретарь.