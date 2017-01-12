Эрдоган приравнял валютчиков к террористам

Причиной резкого падения курса турецкой лиры стали действия врагов Турции. Спекулянты, играющие на понижение курса турецкой лиры, приравниваются к террористам, угрожающим стране с оружием в руках, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

«Нет никакой разницы с точки зрения целей между террористами с оружием в руках и террористами с долларами и евро. Их цель состоит в том, чтобы устроить переворот и поставить Турцию на колени. Они используют обменный курс иностранной валюты как оружие», — пояснил Эрдоган и призвал жителей страны к «национальной мобилизации» против спекулянтов.

По словам лидера Турции, граждане страны должны защитить лиру и продать отложенные ранее доллары и евро.

«Каждый, кто поможет нации достичь ее целей, станет героем», — заявил Эрдоган.