Восточной Европе грозит риск таких же терактов, какие были в последнее время в Западной Европе, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью братиславскому порталу Teraz, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос модератора, грозят ли, по мнению чешского президента, странам Восточной Европы теракты, подобные тем, что произошли в последнее время в Западной Европе, Земан заявил, что вероятность этого вполне реальна.

"Здесь (в Восточной Европе) существует подобный риск. Modus operandi (образ действия – лат.) исламских террористов – убить как можно больше гражданских лиц. Поэтому они будут нацелены на акции, в которых участвует гражданское население, будь то рождественские рынки или что-либо подобное. Подобные акции проходят как в Западной, так и в Восточной Европе", — сказал Земан.