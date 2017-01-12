Тайвань закроет все свои АЭС

Законодательные органы Тайваня на днях приняли решение, предусматривающее вывод из эксплуатации всех ядерно-энергетических установок на местных АЭС к 2025 году, передает Синьхуа.

В настоящее время на Тайване действуют три АЭС. На долю атомной энергии приходится 14% от общего объема выработки электричества на острове. Согласно документу, в дальнейшем большие усилия будут приложены для содействия освоению солнечной энергии и энергии ветра. Их доля в энергоструктуре острова к 2025 году должна вырасти до 20%.

Специалисты между тем отмечают, что новая энергетическая политика может привести к нестабильному электроснабжению, росту тарифов на электроэнергию и трудностям в снижении выбросов окиси углерода на Тайване.