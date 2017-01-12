Нефть дорожает

Мировые цены на нефть в четверг вечером выросли почти на 2% на сообщениях о сокращении добычи Саудовской Аравией и Ираком, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 21:15 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,94% — до 56,17 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,67% — до 53,12 доллара за баррель.

Ранее в четверг министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в рамках соглашения стран ОПЕК и не входящих в организацию государств страна сократила добычу нефти до менее чем 10 миллионов баррелей в день — 22-месячного минимума. По его словам, страна может сократить объем добычи еще сильнее в феврале, Он также отметил, что соглашение производителей "черного золота" поможет сбалансировать нефтяной рынок и поддержать цены.